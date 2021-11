Croissance ou Value : la vision de Candriam pour 2022

(AOF) - Dans la perspective de rendements obligataires plus élevés d’ici début 2022, Candriam pense que l’on devrait observer une dernière vague haussière des actions Value dans cette même période. Ce phénomène pourrait s’étendre jusqu’à la fin du 1er trimestre. En revanche, il semble pertinent au gestionnaire d’actifs de profiter de cette période moins favorable pour les actions Croissance pour se positionner à des niveaux confortables sur les entreprises qui vont générer une croissance rentable et structurelle pour les prochaines années.

Pour que le style Value performe à plus long-terme, il faudrait une accélération significative de la croissance économique, ce qui n'est pas le scénario central de Candriam.

Le challenge pour 2022 sera de choisir les entreprises qui vont profiter d'une accélération évidente de par leur segment à haut potentiel ou par leur innovation.

Le gestionnaire d'actifs voit un grand nombre de candidats, dans les actions européennes, pouvant apporter les solutions aux nombreux défis qui s'accélèrent ; que ce soit au niveau de la transition énergétique, des nouvelles technologies dans la santé, de la digitalisation ou de l'automatisation de l'économie.