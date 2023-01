Croissance "modérée" pour Cegedim au 4e trimestre 2022

(AOF) - Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé au quatrième trimestre 2022 de 154,7 millions d’euros en progression de 4,1% en données publiées et de 2,9% en données organiques, par rapport à la même période de 2021. Selon le spécialiste de la gestion des flux numériques de l’écosystème santé, cette croissance « modérée » du dernier trimestre provient essentiellement du mois de décembre 2022 qui présente la plus faible croissance mensuelle de l’année. Le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires 2023 dans une fourchette de 6% à 9% par rapport à 2022.

Cegedim Santé enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 12,4% au quatrième trimestre. Sur le second semestre Cegedim Santé a vu son chiffre d'affaire augmenter de 16% par rapport à la même période de 2021. Le "churn rate" global (taux de résiliation) de Cegedim Santé est de 12% sur l'année.

Le groupe souligne que son activité data enregistre une croissance organique de 3,9% au quatrième trimestre. La croissance externe provient de la société Clinityx, société spécialisée dans les modèles innovants de valorisation de la donnée de santé en France, consolidée dans les chiffres de Cegedim depuis juillet 2022.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.