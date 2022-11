Croissance marginale des services français en octobre

L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti à 50,2 en octobre contre 51,2 en septembre. Il avait été annoncé initialement à 50.

Parallèlement, la confiance des prestataires de services français quant à une augmentation de leurs volumes d'activité dans les douze prochains mois a chuté et a affiché son plus bas niveau depuis près de deux ans, tendance reflétant les inquiétudes des entreprises liées à l'évolution de la conjoncture économique.

Le taux d'expansion s'est toutefois replié par rapport à septembre et n'a été que modéré. Si la croissance de l'activité s'est appuyée sur le maintien d'une demande relativement solide, la hausse du volume des nouvelles affaires a néanmoins ralenti au cours du mois et a affiché un rythme nettement inférieur à sa moyenne de long terme.

