Croissance des salaires : les chefs d'entreprise anticipent une hausse de 4% sur 12 mois

(AOF) - Alors que les chefs d'entreprise prévoient une progression des prix à la consommation de 5% au cours des 12 prochains mois, ils anticipent une croissance des salaires de base dans leur entreprise de 4% sur la même période, soit une hausse sensible par rapport aux anticipations du trimestre précédent (à 3%). À plus long terme, la croissance des salaires est anticipée à 3% dans trois à cinq ans, soit le même taux qu'il y a trois mois. C'est ce qui ressort de l'enquête trimestrielle de la Banque de France sur les anticipations d'inflation publiée ce jour.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.