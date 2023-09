Croissance de 4% du chiffre d'affaire des jeux de hasard au 1er semestre (ANJ)

Au premier semestre 2023, le secteur des jeux en ligne a retrouvé une dynamique importante avec un PBJ en croissance de 10% par rapport au premier semestre de l'année précédente à près de 1,2 milliard sur un calendrier sportif et hippique comparable. Ce niveau demeure toutefois inférieur à celui observé au 1er semestre 2021 qui comportait certaines spécificités parmi lesquelles la tenue de l'Euro 2020 et la fermeture de nombreux points de ventes de paris hippiques en raison de la crise sanitaire entrainant le report de nombreux joueurs de paris hippiques en points de vente vers le canal en ligne.

Habituellement moteur de la croissance du PBJ de la FDJ, les activités de loterie restent performantes mais " à un rythme inférieur à celle des activités de paris sportifs, en points de vente et en ligne ", qui ont bénéficié de la dynamique engendrée par la Coupe du monde 2022 avec le recrutement de nouveaux parieurs.

L'ANJ précise que ces bonnes performances sont " principalement dues aux activités de paris sportifs en points de vente et en concurrence " dont les mises augmentent de 13% pour s'établir à près de 2,3 milliards sur cette période. Les mises engagées en loterie augmentent, elles, de 2 % pour atteindre 8,2 milliards. Le lancement de l'activité de poker de la FDJ au second semestre 2022 permet aussi d'expliquer une partie de la hausse de l'activité en ligne.

Alors que les activités la Française Des Jeux (FDJ) et du PMU représentent 78% du PBJ (produit brut des jeux) du marché total, le PBJ des activités de la FDJ atteint 3,3 milliards au 1er semestre 2023, en hausse de 2% par rapport au 1er semestre 2022. Le PBJ représente la différence entre le montant des mises et les sommes reversées aux joueurs.

(AOF) - L’ANJ (Autorité nationale des jeux) constate une « progression de l’ensemble des activités » du marché des jeux d’argent au 1er semestre 2023. Le chiffre d’affaires global du secteur des jeux d’argent et de hasard (hors casinos) affiche une progression de 4% par rapport au premier semestre 2022 pour atteindre 5,3 milliards d’euros, la croissance étant « principalement tirée par les paris sportifs et le poker en ligne ».

