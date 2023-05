Croissance de 12% des versements de dividendes au 1er trimestre 2023 (Janus Henderson)

(AOF) - « Les dividendes mondiaux ont grimpé de 12 % sur une base globale pour atteindre un montant record de 326,7 milliards de dollars au 1er trimestre 2023 », affirme le gestionnaire d’actifs londonien Janus Henderson sur la base de son dernier « Global Dividend Index ». Alors que 95 % des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes au 1er trimestre, on a assisté au « plus important versement de dividende extraordinaire depuis neuf ans ». Les banques, les producteurs de pétrole et les constructeurs automobiles ont compté parmi les principaux acteurs de cette croissance.

Le montant global des dividendes versés a atteint 326,7 milliards de dollars, ce qui représente un niveau record pour un premier trimestre. La croissance sous-jacente, qui exclut les dividendes extraordinaires, les effets de change et autres facteurs techniques, s'est établie à 3%.

Après un 1er trimestre solide et dans l'attente d'un 2e trimestre qui devrait être positif en Europe, la prévision de Janus Henderson pour 2023 est portée à 1 640 milliards de dollars, soit une hausse de 5,2 % sur une base globale, et une croissance sous-jacente de 5%.

Janus Henderson ajoute que les versements de dividendes exceptionnels ont atteint leur deuxième niveau le plus élevé de tous les temps (après celui du 1er trimestre 2014), à 28,8 milliards de dollars. Ford et Volkswagen ont représenté près d'un tiers des dividendes extraordinaires dans le monde sur la période, de sorte que les dividendes versés par le secteur automobile ont été dix fois plus importants qu'au premier trimestre de l'année précédente. Les dividendes extraordinaires ont également eu un impact considérable dans les secteurs des transports, du pétrole et des logiciels.

" Les versements de dividendes aux États-Unis ont atteint un nouveau record " à 153,4 milliards de dollars, précise enfin le gestionnaire, soulignant cependant que " la nature hautement saisonnière des dividendes dans la plupart des régions du monde " explique que ce premier trimestre soit dominé par les États-Unis, où les versements sont " répartis de manière plus uniforme tout au long de l'année ".