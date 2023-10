Croissance annuelle à deux chiffres et belle acquisition au UK

Publication du CA 2022/2023

Osmozis publie un chiffre d’affaires 2022/2023 de 12,8 M€, en croissance de +10%, un niveau légèrement inférieur à nos attentes (13,3 M€, +15%) du fait d’un one-off sur le T4. Ce chiffre d’affaires représente un record pour le troisième exercice consécutif, période durant laquelle Osmozis aura généré un CAGR de +16,8%. Le groupe annonce par ailleurs, et elle était attendue, l’acquisition de Camping Connect, entreprise galloise rentable spécialisée dans la fourniture de services wifi et qui a réalisé environ 1,9 M€ de revenus sur l’année 2022/2023.

Intégration comptable et révision de nos estimations

Sur 2023e, nous attendons désormais un EBE de 4,3 M€ (contre 4,9 M€ précédemment), pour une marge de 33,5% (+70 bps YoY) et un RN de 1,0 M€. Cette prévision est cohérente avec l’attente du management, qui espère atteindre un EBE 2023 record, à la fois en absolu et en matière de marge. Pour 2024e, nous tablons désormais sur l’attente d’un CA de 16,7 M€ (+30,7% YoY) et modélisons un EBE de 6,2 M (contre 5,9 M€ précédemment), faisant ressortir une marge de 36,9% et un RN de 1,9 M€. A plus long terme, nous pensons qu’Osmozis devrait rapidement tangenter les 20 M€ de chiffre d’affaires pour des niveaux de marge d’EBE supérieurs dans la fourchette 35-40% (MOC 15-20%).

Recommandation

Nous accueillons positivement cette opération qui devrait déboucher sur des synergies, dynamiser la top line et placer le groupe sur l’échiquier européen de l’industrie des loisirs. Nous revoyons en conséquence notre OC à 14€ (vs 13€) et maintenons notre recommandation à Achat. L’acquisition devrait donner un nouvel élan à l’equity story du groupe et ouvre de belles perspectives au titre.