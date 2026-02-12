Crocs s'envole grâce à des prévisions annuelles optimistes et à un plan de réduction des coûts de 100 millions de dollars

12 février - ** Le fabricant de chaussures Crocs CROX.O augmente de près de 12 % à 92,60 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre une baisse de 1% et une hausse marginale, alors que les analystes tablent sur une baisse de 0,8%, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 12,88 et 13,35 dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 11,89 dollars

** CROX a également dépassé les prévisions de ventes et de bénéfices du quatrième trimestre, grâce à la forte demande de chaussures Crocs pendant les fêtes de fin d'année dans les canaux de vente au détail à l'échelle internationale

** Le directeur général Andrew Rees déclare viser 100 millions de dollars d'économies de coûts en 2026

** L'action a chuté de ~22% en 2025