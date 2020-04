Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Critiqué, le gouvernement Johnson essaye d'amplifier les dépistages Reuters • 01/04/2020 à 11:29









LONDRES, 1er avril (Reuters) - Critiqué pour le nombre insuffisant de dépistages au coronavirus effectués jusqu'à présent, le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu'il allait amplifier et étendre sa campagne de tests. Comme en France, où les autorités s'efforcent de les multiplier, Londres peine à répondre à la demande et aux recommandations des spécialistes de la santé publique qui préconisent de dépister davantage. Alors que l'Allemagne a testé près de 500.000 personnes en l'espace d'une semaine, la Grande-Bretagne n'est actuellement capable de n'en dépister que 12.750 par jour, un chiffre que Londres veut doubler d'ici la mi-avril. "J'espère que sur la question des dépistages, nous pourrons observer une hausse sensible cette semaine. Nous espérons atteindre 15.000 tests dans le courant de la semaine et aller plus loin à l'avenir", a déclaré le ministre du Logement Robert Jenrick sur la chaîne de télévision ITV. "Nous devons aller plus loin et nous devons aller plus vite", a-t-il concédé. Selon les chiffres officiels communiqués mardi, on impute à l'épidémie de coronavirus la mort de 1.789 personnes, dont un adolescent de 13 ans présenté comme l'une des plus jeunes victimes européennes du Covid-19. (Paul Sandle et Michael Holden; version française Nicolas Delame)

