Criteo: trimestriels bien accueillis par les investisseurs

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la publicité en ligne Criteo s'inscrit en hausse mercredi à Wall Street suite à la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, son titre coté sur le Nasdaq gagne 5,75% après avoir bondi de plus de 9% dans les premiers échanges.



Criteo a annoncé ce matin un bénéfice de premier trimestre supérieur aux attentes grâce notamment à l'arrivée de nouveaux distributeurs utilisant sa plateforme, dont Rite Aid, ASOS et Sundrug.



Le groupe a fait état pour les trois premiers mois de l'année d'un chiffre d'affaires en repli de 13% à 445 millions de dollars.



En données non-GAAP, c'est-à-dire hors exceptionnels, son Ebitda ajusté a reculé de 38% à 39 millions de dollars, donnant un bénéfice par action (BPA) de 46 cents deux fois supérieur au consensus de 23 cents.



La société a aussi communiqué ses prévisions pour le deuxième trimestre, expliquant tabler sur un Ebitda ajusté compris entre 46 et 50 millions de dollars pour les trois mois clos fin juin.



Aux niveaux actuels, l'action affiche un gain de près de 18% depuis le début de l'année.





