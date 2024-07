Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Criteo: plusieurs promotions au sein de la direction information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Criteo a annoncé vendredi avoir promu Connor McGogney, un cadre qui avait rejoint ses équipes en 2018, au poste de directeur du développement commercial de l'entreprise.



McGogney, un ancien banquier de Credit Suisse, était jusqu'ici vice-président exécutif en charge du développement de l'activité chez le spécialiste franco-américain de la publicité en ligne.



Brian Gleason, un ancien directeur commercial du groupe publicitaire britannique WPP qui avait rejoint Criteo en 2022 en tant que directeur du développement des revenus, prendra en complément la présidence de l'activité de 'retail media', qui consiste à placer des publicité sur les sites des distributeurs en ligne.



Enfin, Ryan Damon, un ancien avocat d'affaires de la Silicon Valley, sera désormais en charge de la direction de la transformation, en plus de son rôle actuel de directeur juridique et des affaires de l'entreprise.





