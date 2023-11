Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Criteo: nouvelles spéculations sur un éventuel rachat information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - L'action Criteo aligne une quatrième séance consécutive de hausse mardi à la Bourse de New York, toujours portée par des informations faisant état d'un possible rachat du spécialiste de la publicité en ligne.



Vers 11h15 (heure locale), le titre grignote 0,1%, ce qui porte ses gains à près de 3% depuis jeudi.



Dans une récente note de recherche, les analystes de D.A. Davidson & Co. mettaient en évidence un titre affichant une valorisation attrayante eu égard à son marché à forte croissance et particulièrement prisé, celui du 'retail media', c'est-à-dire les publicités présentes sur les sites des acteurs du commerce en ligne.



A en croire le bureau d'études, cette caractéristique pourrait renforcer encore un peu plus le statut de cible de l'entreprise, avec un prix d'acquisition susceptible, selon lui, de dépasser de 40% les niveaux de cours actuels.



'Nous pensons que Criteo pourrait recevoir des marques d'intérêt d'acteurs stratégiques ou financiers ('private equity') du fait de la taille et de la pertinence de la société sur les marchés en forte croissance de la publicité numérique et du 'retail media' et de sa forte génération de flux de trésorerie disponible', expliquent les équipes de D.A. Davidson.



D'après ses calculs, Criteo pourrait faire l'objet d'une offre comprise entre 36 et 46 dollars l'action.



Depuis la publication de cette note, le 13 novembre, le titre a repris près de 10% de sa valeur.





