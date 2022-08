Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Criteo: les résultats trimestriels bien accueillis information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la publicité en ligne Criteo est attendu en hausse mercredi à Wall Street suite à la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Le groupe, désormais basé à New York, a fait état pour son deuxième trimestre de performances décrites comme 'solides' et notamment marquées par un chiffre d'affaires de 495 millions de dollars, en baisse de 10% d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires net du coût d'achat des impressions (hors-TAC) s'établit à 215 millions de dollars, un peu en dessous du consensus qui visait 219 millions de dollars.



Mais son bénéfice ajusté par action ressort, hors éléments exceptionnels, à 58 cents, alors que les analystes visaient en moyenne un BPA de 43 cents.



Pour le troisième trimestre, Criteo dit viser un chiffre d'affaires hors-TAC de 223 à 229 millions de dollars, soit une croissance de 12% à 15% d'une année sur l'autre à taux de change constants.



Dans son communiqué, l'entreprise précise que cet objectif tient compte de l'acquisition d'Iponweb, un spécialiste des achats d'espaces en temps réel, qui vient d'être bouclée pour un montant de 250 millions de dollars.



En cotations avant-Bourse, le titre coté sur le Nasdaq gagnait plus de 3%. Au cours de clôture de mardi soir, L'action accusait un repli de 35% depuis le début de l'année.





