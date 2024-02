Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Criteo: le titre s'envole après des trimestriels 'record' information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 16:27









(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la publicité en ligne Criteo bondit de 18% mercredi matin sur le Nasdaq après la publication de résultats 'record' au titre du quatrième trimestre.



Le groupe a fait état pour les trois derniers mois de l'année d'un chiffre d'affaires en hausse de 0,3% à 566 millions de dollars, tiré par la croissance de ses activités dans le 'retail media', c'est-à-dire les publicités diffusée sur les plateformes des acteurs du commerce en ligne.



Sa contribution ex-TAC, un indicateur d'activité particulièrement suivi, a quant à lui grimpé de 12% pour atteindre 316 millions de dollars au quatrième trimestre, signant une hausse de 10% sur l'ensemble de l'exercice 2023.



Criteo a par ailleurs dévoilé un bénéfice par action (BPA) ajusté au quatrième trimestre de 1,52 dollar, très supérieur aux attentes, et ajouté tabler pour 2024 sur une croissance de l'ordre de 5% de sa contribution ex-TAC à changes constants.



Après avoir consacré 125 millions de dollars à ses opérations de rachats d'actions l'an dernier, le groupe compte accentuer ses efforts cette année en rachetant l'équivalent de 150 millions de dollars de ses propres titres.



Avec la hausse d'aujourd'hui, le titre affiche désormais un gain de plus de 21% depuis le début de l'année.





