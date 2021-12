Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Criteo : en négociations exclusives pour acquérir Iponweb information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 14:41









(CercleFinance.com) - Criteo a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Iponweb, un spécialiste des achats d'espaces en temps réel, pour un montant de 380 millions de dollars. Le spécialiste de la publicité en ligne explique que l'opération doit lui permettre d'accélérer son plan stratégique, qui consiste ​à proposer les meilleures audiences aux annonceurs et aux groupes de média. Iponweb s'est spécialisé dans le trading média, une discipline qui consiste à optimiser l'achat d'espaces publicitaires pour le compte d'un portefeuille de clients. Ces espaces sont achetés en temps réel (RTB, 'real time bidding)' sur des places de marché, ce qui permet un ajustement continu de la stratégie en fonction des objectifs définis par l'annonceur (clics, visites,...). Criteo explique qu'il compte financer l'acquisition à hauteur de 305 millions de dollars en cash et à hauteur de 75 millions de dollars en actions détenues en propre. Il devrait lui rester plus de 600 millions de dollars de trésorerie disponible après l'opération.

Valeurs associées CRITEO SP ADS NASDAQ -2.20%