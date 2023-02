Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Criteo: BPA inférieur aux attentes au quatrième trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 14:47









(CercleFinance.com) - Criteo, un spécialiste de la publicité en ligne, a fait état mercredi de résultats de quatrième trimestre inférieurs aux prévisions établies par le marché.



Le groupe d'origine française, mais qui cote à la Bourse de New York, a dévoilé ce matin un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté de 104 millions de dollars pour les trois derniers mois de 2022, en baisse de 6% par rapport aux 111 millions publiés un an plus tôt.



Ramené par action, le profit trimestriel ressort à 84 cents, là où les analystes attendaient en moyenne 97 cents.



Le chiffre d'affaires consolidé pour trimestre ressort à 564 millions de dollars, en baisse de 14% par rapport à 653 millions de dollars sur les trois derniers mois de 2021.



Hors exceptionnels, les revenus sur une base ex-TAC (hors coûts d'acquisition) ont atteint 283 millions de dollars, contre 276 millions de dollars au quatrième trimestre 2021.



Pour 2023, Criteo dit viser une croissance de ses revenus ex-TAC autour de 10% à taux de change constants, pour une marge opérationnelle ajustée de 28%, contre 29% l'an dernier.



L'action - qui a gagné plus de 28% depuis le début de l'année - était attendue sans grand changement à l'ouverture de Wall Street mercredi.





Valeurs associées CRITEO SP ADS NASDAQ +3.58%