Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crit : quasi-stabilité du chiffre d'affaires en 2019 Cercle Finance • 30/01/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Groupe Crit annonce un chiffre d'affaires de 2.488,5 millions d'euros sur l'exercice écoulé, en léger repli de 0,4% (-1% en organique), 'solide performance comparée à une année 2018 où le chiffre d'affaires affichait encore une croissance organique de 3,7%'. La division travail temporaire et recrutement a enregistré un CA de 2.034,4 millions, contre 2.062,4 millions en 2018, tandis que la division multiservices a réalisé un CA de 480,3 millions, en hausse de 4,5% (+4,8% à périmètre et taux de change constants). Jugeant que le niveau d'activité en 2019 se traduira positivement dans les résultats de l'exercice, le groupe entend maintenir des niveaux d'activité et de rentabilité élevés. En 2020, il sera particulièrement attentif aux opportunités de croissance externe.

Valeurs associées CRIT Euronext Paris -0.84%