Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crit: OPA réussie sur Openjobmetis information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 13:08









(CercleFinance.com) - Groupe Crit annonce le succès de l'offre publique d'achat (OPA) menée par sa filiale Plavisgas SrL sur les actions Openjobmetis, admises aux négociations sur Euronext Milan, et clôturée le 28 juin moyennant un prix par action de 16,50 euros.



Détenant 98,9% du capital et des droits de vote de la société italienne à l'issue de l'OPA, Groupe Crit activera la procédure de retrait obligatoire. Les actions Openjobmetis seront radiées d'Euronext Milan à compter du 8 juillet.



Grâce à cette opération, Groupe Crit dépasse les 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé sur une base 2023 proforma et, avec une couverture étendue à l'Italie, la part à l'international représente désormais la moitié de son activité travail temporaire.





Valeurs associées CRIT 65,00 EUR Euronext Paris +2,85%