Crit : le chiffre d'affaires recule de 12,5% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Crit publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 437,4 ME au titre du premier trimestre 2021, un chiffre en recul de 12,5% à périmètre et taux de change constants (ptcc), par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe souligne toutefois la reprise graduelle de l'activité, alors que le chiffre d'affaire avait marqué un recul de 19,8% à ptcc au 4e trimestre 2020 (vs 4e trimestre 2019). En France, le chiffre d'affaires trimestriel recule de 12,3% à ptcc, à 329,8 ME, un recul qui atteint 13,1% à ptcc à l'international. 'Face à la situation, le Groupe a finalisé en 2020 ses plans d'adaptation et réaffirme sa confiance dans sa capacité à bénéficier a plein de la reprise, fort de fondamentaux et d'une situation financière solides', indique Crit.

