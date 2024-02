Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crit: intention confirmée d'acquérir Openjobsmetis information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Après avoir procédé aux exercices de due diligence prévus dans les accords signés le 21 décembre dernier, Groupe Crit confirme son intention d'acquérir Openjobsmetis, sixième acteur du travail temporaire en Italie, à un prix de 16,50 euros par action.



L'acquisition, directe et indirecte, des titres de Omniafin, MTI Investimenti et Plavisgas reste subordonnée, notamment à la finalisation des accords de cession, et à la levée de la condition suspensive relative aux autorisations administratives.



Dans l'hypothèse où l'acquisition des titres serait réalisée, Groupe Crit détiendrait environ 57,7% du capital d'Openjobmetis et environ 54% des droits de vote et lancerait une offre publique d'achat obligatoire visant la totalité des actions en circulation.





