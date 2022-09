Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crit: hausse de 74% du ROC au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Crit publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net de 29,9 millions d'euros, contre 11,1 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant (ROC) en progression de 73,8% à 42,1 millions.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 18,5% à 1,12 milliard d'euros, porté par toutes les zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s'est établie à 17%, dont des progressions de 8,8% dans le travail temporaire et de 86,3% dans le pôle multiservices.



Crit attend un chiffre d'affaires en croissance sur l'ensemble du pôle travail temporaire au troisième trimestre, mais avec une visibilité encore réduite sur la fin d'exercice, et revendique une activité bien orientée dans l'aéroportuaire cet été.





