Crit : hausse de 17,1% du CA au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ressort à 533,9 ME en hausse de 17,1% au troisième trimestre 2021 à périmètre et change constants après un premier semestre en croissance de 17,2 % (à périmètre et change constants). En France, l'amélioration continue de l'activité se confirme avec un chiffre d'affaires trimestriel de 409,8 ME en croissance de 18,1 %. Les activités internationales affichent une progression de 13,9% à périmètre et change constants. Dans le travail temporaire (qui concentre 86 % de l'activité totale), le chiffre d'affaires s'inscrit à 459,2 ME en hausse de 13,6% par rapport à la même période de 2020 à périmètre et change constants.

Valeurs associées CRIT Euronext Paris -1.55%