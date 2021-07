Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crit : gagne 3%, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 13/07/2021 à 16:41









(CercleFinance.com) - Crit gagne près de 3% à Paris, porté par une analyse d'Oddo qui relève son conseil sur le titre en passant de ' neutre ' à ' surperformance '. Le broker ajuste également son objectif de cours, celui-ci passant de 70 à 80 euros. Le bureau d'analyses estime en effet que le groupe devrait bénéficier d'un environnement sectoriel mieux orienté, avec un redressement progressif du marché du Travail Temporaire. ' La prévision de croissance du PIB de +6% en France devrait impacter favorablement l'activité du groupe (64% du CA) ', indique le broker. Dans ce contexte, Oddo révise en hausse sa séquence bénéficiaire de 11% pour le ROC 2021 et 13.5% pour 2022. 'Nous tablons dès lors sur un CA annuel de 2015 ME (+15% YoY) qui demeure néanmoins en-deçà du niveau de 2019 ', conclut l'analyste.

Valeurs associées CRIT Euronext Paris +2.50%