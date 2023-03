Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crit: entouré après des résultats annuels solides information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 11:53









(CercleFinance.com) - Crit bondit de plus de 7% au lendemain de la publication par le groupe de travail temporaire et d'assistance aéroportuaire d'un résultat net en croissance de 61,4% à 70,9 millions d'euros pour 2022, avec une marge d'EBITDA améliorée de 0,2 point à 5,8%.



Le chiffre d'affaires a progressé de 15% à près de 2,34 milliards d'euros, porté par l'ensemble des activités et des zones géographiques (+13,4% en organique), mais en particulier par le retour du trafic aéroportuaire sur des tendances historiques.



Il sera proposé à l'assemblée générale du 9 juin un dividende de 3,5 euros par action avec un paiement le 7 juillet. 'Fort d'une situation financière extrêmement solide et d'implantations métiers stratégiques', Crit poursuit en 2023 le déploiement de ses activités avec confiance.





