Crit: en nette hausse, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Crit gagne plus de 5% à Paris, porté par une analyse de Oddo BHF qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 85 euros.



Le bureau d'analyses met en avant des résultats supérieurs à ses attentes ainsi qu'à celles du consensus, portés par une hausse organique de 16,5% de l'activité Travail Temporaire (qui représente 84,5% du total).



Ainsi, 'les résultats sont de très bonne facture avec un EBITDA de 113,2 ME (107 ME estimé) vs 74,5 ME en hausse de plus de 50%', souligne l'analyste. Oddo ajoute que les perspectives du management sont positives avec la confirmation d'une bonne dynamique de l'activité pour 2022.



'La structure financière est extrêmement saine', annonce ainsi le broker. Oddo précise d'ailleurs que le dividende proposé à l'AG sera de 1E, contre 0,5 euro auparavant.