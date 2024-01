Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crit: acquisition hors marché d'un bloc d'actions information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Groupe Crit annonce avoir procédé le 25 janvier à l'acquisition hors marché d'un bloc de 562.500 de ses propres actions (soit 5% de son capital social) détenues par Eximium au prix de 70 euros par action.



Les actions acquises sont destinées à être conservées en vue de leur remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe et/ou à être attribuées dans le cadre de la couverture de plans d'actionnariat salarié.



Cette transaction a été entièrement financée sur la trésorerie disponible de Groupe Crit sans compromettre la solidité financière du groupe ni sa capacité d'investissement, affirme le groupe de services en ressources humaines et d'assistance aéroportuaire.





Valeurs associées CRIT Euronext Paris +0.55%