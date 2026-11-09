Crise sociale et budgétaire : risque de long terme pour les marchés financiers ?

figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)

La crise sociale que traverse actuellement la France a fait la une des journaux, y compris internationaux, avec des images de manifestations très suivies, doublées de scènes de pillage. Cela n'est pas sans conséquence sur les marchés financiers.

Une prime de risque française

Dans un pays, toute crise sociale génère de l'incertitude pour les investisseurs qui peuvent considérer que le risque associé à sa dette augmente. Ils exigent alors une rémunération plus importante pour lui prêter de l'argent, ce qui entraîne une augmentation de la charge des intérêts de la dette publique. Or, on rappelle ici que les investisseurs étrangers détiennent plus de la moitié du marché des OAT (Obligation Assimilable du Trésor), les obligations d'Etat françaises.

La crise sociale ne fait que s'ajouter à la crise budgétaire

En réalité, les marchés financiers ne réagissent pas uniquement aux manifestations elles-mêmes, mais surtout à leurs conséquences économiques, politiques et budgétaires, et cette crise intervient dans un contexte déjà difficile pour la France : une croissance économique faible (0,4% du PIB estimé pour 2026), un endettement public élevé, un déficit budgétaire important, et de fortes difficultés à faire adopter un budget en l'absence de majorité à l'Assemblée Nationale.

En outre, la faiblesse de l'activité complique le redressement des finances publiques.

Ces inquiétudes ont ainsi provoqué de fortes tensions sur la dette française. Fin octobre, le rendement de l'OAT à dix ans a franchi 5%, alors que son écart avec le Bund allemand a atteint 177,7 points de base, un record depuis 2011. Si les taux ont baissé depuis, cela n'efface pas la prime de risque attachée à la France.

Une économie française fragilisée à moyen et long-terme

En augmentant le coût de renouvellement de la dette publique et en faisant bondir la charge d'intérêts de la France, la hausse des taux d'intérêt des OAT réduit de fait les marges de manœuvre budgétaires de l'État. Ainsi, on estime que la charge de la dette devrait dépasser les 79 milliards d'euros en 2026, ce qui est largement supérieur au budget de l'Education Nationale (64 milliards d'euros). Il devient plus difficile de financer les services publics, et globalement, la conséquence est une pression accrue sur les finances publiques à long-terme

Le pays entre dans un cercle vicieux : les tensions sociales compliquent les décisions budgétaires, ce qui inquiète les investisseurs et augmente le coût de financement de l'État. Les investisseurs étrangers demanderont des rendements plus élevés pour compenser le risque supplémentaire. Ils pourront aussi réduire leur exposition à la dette française au profit d'obligations jugées plus sûres, notamment allemandes. Ils préféreront raccourcir la durée de leurs investissements afin de limiter leur exposition à l'incertitude. Enfin, ils deviennent plus sélectifs dans leurs investissements en France, notamment dans les entreprises et les infrastructures.

Une crise budgétaire et institutionnelle à résoudre au plus vite pour rassurer les marchés

En conclusion, ce n'est pas la crise sociale en elle-même qui inquiète les investisseurs : c'est la combinaison de plusieurs facteurs de risque, à savoir une crise sociale doublée d'une crise budgétaire et institutionnelle, dans un contexte de perspectives de croissance économique limitée.

Toutefois, il est peu probable que la crise sociale s'étende à différentes catégories de la population, même si l'enlisement peut durer. Aussi, une consolidation budgétaire crédible, reposant sur une meilleure maîtrise des dépenses et une trajectoire claire à moyen-terme, associée aux investissements indispensables à la croissance (éducation, transitions énergétique et numérique), réduirait le risque de long-terme pour les marchés financiers. Bien évidemment, la difficulté réside dans la capacité à proposer et faire voter une véritable stratégie de politique économique qui réponde aux attentes de la population sans creuser les dépenses publiques.

Nathalie Chusseau

Membre du Cercle des économistes

Professeure à l'Université de Lille

Membre du conseil scientifique de l'Etablissement public d'insertion de la Défense