Crise automobile : Mercedes-Benz envisage des fermetures d'usines en Allemagne et y suspend ses investissements

e constructeur allemand Mercedes-Benz a annoncé jeudi envisager de fermer des usines en Allemagne s'il ne parvenait pas à réduire suffisamment ses coûts ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Nouveau signal d'alarme pour l'industrie automobile en crise: le constructeur allemand Mercedes-Benz a annoncé jeudi envisager de fermer des usines en Allemagne s'il ne parvenait pas à réduire suffisamment ses coûts et la suspension de tout nouvel investissement dans le pays.

"Nous évoluons dans un environnement extrêmement difficile, marqué par les droits de douane, la pression sur les prix, un affaiblissement de la demande et une concurrence intense, notamment de la part de la Chine", a résumé le membre du directoire Michael Schiebe dans une interview interne adressée aux salariés, que l'AFP a pu consulter.

"Nous sommes désormais contraints d'examiner avec attention quels sites allemands nous devrions fermer si nous ne parvenions pas à modifier la structure de nos coûts", a-t-il expliqué, faisant référence aux négociations en cours avec les représentants du personnel à propos de nouvelles mesures d'économies.

Contacté par l'AFP, le syndicat IG Metall n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Comme les autres géants automobiles allemands BMW et Volkswagen, le groupe de Stuttgart (sud-ouest) voit ses ventes diminuer en Chine et ses marges grignotées par la concurrence des groupes locaux.

Fin octobre, Mercedes-Benz a dû abaisser sa prévision de marge opérationnelle en 2026 pour sa division automobile, après avoir enregistré au troisième trimestre un recul de près d'un tiers de ses livraisons de véhicules en Chine.

Si des sites devaient fermer, "nous fabriquerons alors les prochains modèles exclusivement à l'étranger", a déclaré M. Schiebe.

Le dirigeant a par ailleurs annoncé l'arrêt de tout nouvel investissement dans les sites allemands du groupe tant qu'aucun accord permettant de réduire les coûts n'aura été trouvé.

Selon lui, les décisions concernant la prochaine génération de véhicules doivent être prises dès maintenant, ce qui accentue la pression sur les négociations en cours.

Temps de travail en question

Pour l'expert de l'automobile Ferdinand Dudenhöffer, ces annonces ne constituent "pas une grande surprise", l'industrie automobile allemande étant confrontée selon lui "à la plus grande crise de son histoire".

Il a averti que celle-ci pourrait "disparaître" sans une "réorientation de la structure des coûts en Allemagne".

Les négociations actuelles se déroulent notamment sur fond de discussions salariales avec IG Metall, qui réclame une hausse de 5 % des salaires, jugée "totalement excessive" par une autre membre du directoire citée dans l'interview, Britta Seeger.

"Une telle augmentation ferait encore grimper les coûts du travail, déjà élevés en Allemagne, alors qu'ils sont déjà aujourd'hui bien trop élevés dans la comparaison internationale", a-t-elle estimé.

M. Schiebe a estimé que le coût d'une heure de travail dans la production en Allemagne pouvait "parfois être jusqu'à cinq fois plus élevé que les sites d'Europe de l'Est". Aux États-Unis également, les coûts sont "nettement inférieurs" selon lui.

En septembre, quelque 175.000 salariés de l'automobile avaient manifesté à travers l'Allemagne pour protester contre les suppressions d'emplois et fermetures de sites, notamment chez le mastodonte Volkswagen qui prévoit la suppression de 120.000 emplois dans le monde d'ici 2030.

Pour se relancer, Mercedes-Benz juge indispensable une vaste "offensive de productivité", qui passerait notamment par une augmentation du temps de travail sans compensation salariale.

La direction a notamment remis en question la semaine de 35 heures, un acquis historique de l'industrie métallurgique qui englobe l'automobile en Allemagne.

"Malgré des discussions intensives, aucun corridor de solution ne se dessine malheureusement pour l'instant", selon Mme Seeger.

Elle a admis que ces sujets étaient "inconfortables" mais estimé que des concessions sur le temps de travail étaient "la seule manière de préserver l'emploi en Allemagne".