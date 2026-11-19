( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le syndicat allemand IG Metall a menacé jeudi Volkswagen d'un conflit historique après que le constructeur a réclamé un recul de plusieurs acquis sociaux pour réduire ses coûts, sur fond de crise profonde de l'automobile, un "catalogue de l'horreur" selon l'organisation.

Le premier constructeur européen, confronté à une féroce concurrence chinoise, a réclamé dans un communiqué, entre autres, un gel des salaires en 2027 et 2028, la suppression de plusieurs primes et indemnités ainsi qu'une plus grande flexibilité du temps de travail en Allemagne.

"Le directoire de VW poignarde ses salariés dans le dos", a réagi dans un communiqué Thorsten Gröger, négociateur d'IG Metall, pour qui les mesures envisagées par le groupe dont le siège est à Wolfsbourg (nord) constituent un "catalogue de l'horreur".

"Personne ne doit se faire d'illusion : Volkswagen est à la veille d'une épreuve de force dont la direction patronale ne mesure manifestement toujours pas l'ampleur", a-t-il souligné, menaçant d'un "conflit âpre, acharné et éprouvant, qui laissera de profondes traces dans le groupe".

Les revendications ont été transmises avant l'ouverture, le 24 novembre, de négociations sur l'accord salarial d'entreprise.

Dans un communiqué jeudi, la direction du groupe aux dix marques (VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat...) a réaffirmé avoir besoin d'un "allègement sensible" des coûts du travail pour restaurer sa compétitivité.

Déjà engagé dans une profonde restructuration avec un objectif de 120.000 suppressions d'emplois dans le monde d'ici à 2030, Volkswagen cherche à faire des économies à tous les étages.

Le groupe souhaite notamment pouvoir dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures sans compensation salariale et disposer de davantage de souplesse dans l'organisation du travail.

La présidente du comité d'entreprise, Daniela Cavallo, a elle aussi dénoncé les propositions du constructeur, accusant la direction de revenir sur les engagements pris lors d'un compromis conclu en 2024.

Les salariés se sentent désormais "trahis", a-t-elle affirmé.

Pour M. Gröger, il s'agit désormais de savoir si le modèle de cogestion - pilier du système Volkswagen dans lequel les représentants des salariés disposent d'une influence particulière sur les décisions stratégiques du groupe - "va perdurer ou si un directoire se croit autorisé à le démanteler au gré de ses caprices".