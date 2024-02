Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CRH: vise un bénéfice net de 3,55 à 3,80 MdsE en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - Les revenus du groupe s'inscrivent à 34,9 milliards de dollars en 2023 (contre 32,7 milliards de dollars en 2022), en croissance de 7 % par rapport à 2022, tandis que les revenus organiques sont en progression de 3%. Le résultat des activités poursuivies est en hausse de 14 % par rapport à 2022 à 3,1 milliards de dollars (2022 : 2,7 milliards de dollars).



L'EBITDA s'inscrit à 6,2 milliards de dollars (2022 : 5,4 milliards de dollars) en hausse de 15 %. L'EBITDA ajusté organique progresse de 10 % par rapport à 2022. La marge du résultat des activités poursuivies de CRH est de 8,8 % (2022 : 8,2 %) et la marge d'EBITDA ajusté est de 17,7 %

(2022 : 16,5%).



Le bénéfice par action provenant des activités poursuivies est 22 % supérieur à celui de 2022, à 4,36 $ (2022 : 3,58 $). Le bénéfice par action des activités poursuivies ressort à 30 % supérieure à celle de 2022, à 4,65 $ (2022 : 3,58 $).



' Dans l'ensemble, nous prévoyons un contexte de marché favorable et une dynamique de prix positive continue en 2024, portée par les investissements dans les infrastructures et les activités de réindustrialisation sur nos principaux marchés en Amérique du Nord et en Europe ' indique le groupe.



La direction s'attend à un bénéfice net pour l'exercice 2024 de 3,55 à 3,80 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 6,55 Md$ à 6,85 Md$.





