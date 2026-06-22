CRH va racheter Arcosa dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 8,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions à partir du paragraphe 2)

Le fournisseur de matériaux de construction CRH CRH.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir Arcosa ACA.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant le fournisseur de produits liés aux infrastructures à environ 8,5 milliards de dollars.

CRH propose 150 dollars par action pour Arcosa, ce qui représente une prime de 10,4% par rapport au dernier cours de clôture d'Arcosa. L'action Arcosa a progressé de 7,4% à 146 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027.

J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que conseillers financiers de CRH, tandis qu’Evercore et Goldman Sachs sont les conseillers financiers d’Arcosa.