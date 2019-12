Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH : résiste bien après une analyse négative Cercle Finance • 16/12/2019 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien après l'analyse de Barclays. Le bureau d'études dégrade sa recommandation sur CRH de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours maintenu à 33 euros, dans une note sur le secteur européen des matériaux de construction. Le broker met en avant une exposition élevée du groupe irlandais -ainsi que de ses pairs HeidelbergCement et Buzzi Unicem, eux aussi dégradés à 'sous-pondérer'- aux Etats-Unis et aux dépenses en infrastructures en particulier. 'Nous pensons qu'un moteur de croissance clé pourrait s'estomper en 2020 et que les régions hors Etats-Unis (principalement l'Europe) ne feront probablement pas la différence', poursuit l'intermédiaire financier.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.