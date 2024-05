Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CRH: premier trimestre solide, prévisions réaffirmées information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le groupe irlandais de matériaux de construction CRH a confirmé vendredi ses prévisions annuelles après avoir fait état d'un 'solide' début d'année, bien que la saison hivernale soit traditionnellement peu favorable à son activité.



Porté par un effet-prix positif et une météo plutôt favorable en Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a progressé de 2%, dont 1% de croissance organique, pour totaliser 6,5 milliards de dollars au premier trimestre.



La société, basée à Dublin, a par ailleurs annoncé avoir dégagé un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté en hausse de 15% à 445 millions de dollars au titre du premier trimestre.



Fort de ces performances, CRH a confirmé son objectif d'un Ebitda ajusté compris entre 6,55 et 6,85 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



Le groupe, qui vient de boucler une acquisition de 2,1 milliards de dollars dans le ciment au Texas, dit avoir identifié des synergies potentielles de 60 millions de dollars en rythme annualisé grâce à l'opération.



Autre élément porteur, l'entreprise prévoit de lancer une nouvelle tranche de rachats d'actions de 300 millions de dollars après avoir bouclé 600 millions de dollars d'acquisitions de titres sur le marché depuis le début de l'année.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action grimpait de quasiment 4% vendredi matin suite à toutes ces annonces.





