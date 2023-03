Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH: nouveau rebond, un broker relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% en fin de journée profitant d'une analyse positive. Il progresse de plus de 5% sur la semaine.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur CRH avec un objectif de cours porté de 42,5 à 50 euros, estimant que la surperformance du titre de l'Irlandais 'devrait se poursuivre au-delà de sa tendance de long terme et avant son introduction en Bourse aux Etats-Unis'.



'L'activité actuelle et les coûts de l'énergie demeurent favorables, tandis qu'il est le mieux équipé opérationnellement pour faire face à tout ralentissement', explique-t-il, remontant ses estimations au-dessus du consensus pour le groupe de matériaux de construction.





