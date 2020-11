Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH : les ventes trimestrielles reculent de 3% Cercle Finance • 24/11/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, les ventes de CRH marquent un recul de 3%, par rapport au 3e trimestre 2019, tandis que l'EBITDA progresse de 3%. A l'issue des neuf premiers mois de l'année, les ventes atteignent 20,6 milliards de dollars, en recul de 3% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, l'EBITDA a progressé de 2%, à 3,4 milliards de dollars. Pour l'année pleine 2020, CRH table sur un EBITDA de plus de 4,4 milliards de dollars et rappelle que la visibilité sur 2021 est limitée. 'Cependant, les perspectives à long terme restent positives', assure la société qui table sur sa 'solidité financière'.

