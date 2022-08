CRH: les analyses de trois brokers sur le titre information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 14:38

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros sur CRH, au lendemain d'une publication semestrielle solide, marquée par une progression de l'EBITDA supérieure aux attentes et une confiance affichée pour ses objectifs annuels.



'Après le premier semestre et en incluant l'acquisition de Barrett dans nos estimations, nous relevons nos estimations d'EBITDA des activités poursuivies 2022-2024 de 3% en moyenne et de BPA de 5% en moyenne', indique le broker.



'En 2023 et au-delà, nous voyons un contexte de marché constructif pour CRH, soutenu par les dépenses d'infrastructures publiques en Amérique du Nord et en Europe', poursuit-il, pointant aussi les résultats produits par son modèle de solutions.



De son côté, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur CRH, tout en abaissant son objectif de cours de 4425 à 4200 pence, ce qui laisse encore un potentiel de progression de 30% pour le titre du fournisseur irlandais de matériaux de construction.



Au lendemain de la publication de ses résultats au titre du premier semestre 2022, le broker voit CRH 'sortir du lot', mettant en avant 'un mix plus résilient (Etats-Unis, infrastructures) et une valorisation basse' qui le laissent acheteur sur le dossier.



Jefferies confirme pour sa part sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 50,3 euros. Le broker estime que CRH se démarque grâce à son exposition au marché US (avec 75% de l'EBITDA réalisé en Amérique du Nord) et à une offre de solutions intégrées.



L'analyste indique que ces éléments pourraient générer 'une hausse pluriannuelle des ventes et des marges', tout comme les différents projets de fusions et acquisitions signés depuis le début de l'année.