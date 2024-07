Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CRH: le titre s'envole, UBS reste très positif information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 3% à la Bourse de Londres profitant de l'analyse très positive d'UBS.



Le bureau d'analyses réitère son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 7500 pence (au lieu de 7640 pence) ce qui représente un potentiel de hausse de la valeur de 27%.



'Nous pensons que le récent repli du titre offre un point d'entrée intéressant sur CRH. Nous nous attendons à ce que les prévisions soient maintenues tout comme les résultats' indique UBS.



CRH a confirmé son objectif d'un Ebitda ajusté compris entre 6,55 et 6,85 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



Le groupe, qui a bouclé une acquisition de 2,1 milliards de dollars dans le ciment au Texas, dit avoir identifié des synergies potentielles de 60 millions de dollars en rythme annualisé grâce à l'opération.





Valeurs associées CRH PLC 6 101,00 GBX LSE +3,55%