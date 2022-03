Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH: forte progression du bénéfice à 2,6 Mds$ en 2021 information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Les ventes du groupe, qui s'élèvent à 31,0 milliards de dollars en 2021 (27,6 milliards de dollars en 2020), sont supérieures de 12 % à celles de 2020 et de 8 % à celles de l'année précédente sur une base comparable.



L'EBITDA de 5,35 milliards de dollars est en hausse de 16 % (4,6 milliards de dollars en 2020). À périmètre constant, l'EBITDA est supérieur de 11 % par rapport à 2020.



Le bénéfice après impôt a été nettement supérieur à celui de 2020, à 2,6 milliards de dollars (1,2 milliard de dollars en 2020), grâce à une solide performance commerciale.



' 2021 a marqué une nouvelle année de forte génération de trésorerie pour le groupe, avec des flux de trésorerie nets record provenant des activités d'exploitation de 4,2 milliards de dollars (2020 : 3,9 milliards de dollars) ' indique la direction.



' Début 2022, nous avons adopté un nouvel objectif à l'échelle du groupe représentant une réduction de 25 % des émissions absolues de carbone d'ici 2030 (sur la base de 2020) '.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.