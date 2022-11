Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH: en léger retrait après le point d'activité à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - CRH recule de près de 1% à Londres, après la publication par le fournisseur irlandais de matériaux de construction de ses résultats à neuf mois, marqués par un EBITDA en croissance de 14% à 4,2 milliards de dollars, soit une marge améliorée de 0,1 point à 17,1%.



A 24,4 milliards, le chiffre d'affaires s'est accru de 13% dans un environnement de coûts inflationnistes, performance soutenue selon lui 'par une demande résiliente, une forte tarification et la réalisation continue de sa stratégie de solutions intégrées'.



'Concernant le reste de l'année, nous nous attendons toujours à réaliser un EBITDA sur l'ensemble de l'exercice de l'ordre de 5,5 milliards de dollars, représentant une nouvelle année de progression pour le groupe', indique le CEO Albert Manifold.





