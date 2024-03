Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CRH: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - CRH avance de près de 1% à Londres, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'surperformance', avec un objectif de cours relevé de 85 à 95 dollars, sur le titre du groupe irlandais de matériaux de construction.



Le bureau d'études met en avant notamment son savoir-faire en matière de M&A, le programme d'infrastructures (Job Act) et l'IRA (relocalisation de l'outil de production) aux Etats-Unis, ainsi qu'une valorisation attractive.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.