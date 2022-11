CRH: Credit Suisse reste à surperformance, réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 15:38

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur CRH, mais abaisse son objectif de cours de 50 à 48 euros, reflétant des estimations en baisse et une nouvelle parité euro-dollar utilisée dans sa valorisation lors du transfert des comptes vers le cours de l'action.



Le broker précise réduire ses estimations d'EBITDA et de BPA sur la période 2022-24 pour le groupe irlandais de matériaux de construction, de 2% et 3% en moyenne, en raison des vents contraires en termes de changes et de la hausse des charges d'intérêts.



Néanmoins, il 'envisage 2023 et au-delà avec confiance, soutenu par une augmentation significative du financement des infrastructures, en particulier en Amérique du Nord grâce à la loi sur l'infrastructure et l'emploi de 1.200 milliards de dollars'.