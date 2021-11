Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH : bien orienté après son point d'activité à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - CRH s'adjuge plus de 4% à Londres, après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 22,8 milliards de dollars à fin septembre, soit une augmentation de 11% par rapport aux neuf premiers mois de 2020 dont une hausse de 7% sur une base comparable. L'EBITDA a augmenté de 15% à 3,9 milliards (+11% sur une base comparable), reflétant une forte croissance des volumes et un accent continu sur l'amélioration des prix et la rationalisation des coûts pour compenser l'inflation des coûts des intrants. 'Pour le reste de l'année, nous prévoyons d'enregistrer une nouvelle performance record, avec un EBITDA annuel supérieur à 5,25 milliards de dollars', affirme Albert Manifold, le directeur général du groupe irlandais de matériaux de construction.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.