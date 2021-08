Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH : bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 15:06









(CercleFinance.com) - CRH prend 2% à Londres, après la publication par le fournisseur irlandais de matériaux de construction d'un BPA presque doublé (+95%) à un dollar au titre de son premier semestre 2021, avec un cash-flow opérationnel accru de 55% à 1,6 milliard. L'EBITDA a augmenté d'un quart à deux milliards de dollars, soit une marge améliorée de 120 points de base à 14,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 14 milliards (+10% en comparable), dans un contexte positif en Amérique du Nord et en Europe. 'Sur la base des conditions d'activité actuelles et de la dynamique positive que nous observons sur nos marchés, nous nous attendons à un EBITDA au second semestre supérieur au record de l'année précédente', déclare le CEO Albert Manifold.

