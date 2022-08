Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH: bien orienté après ses résultats semestriels information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - CRH prend plus de 4% à Londres, après la publication, au titre de son premier semestre 2022, d'un BPA en croissance de 36% à 1,21 dollar et d'un EBITDA en hausse de 21% à 2,2 milliards de dollars, soit une marge améliorée de 0,9 point à 14,7%.



Le groupe irlandais de matériaux de construction a vu son chiffre d'affaires augmenter de 14% à 15 milliards de dollars, 'soutenu par sa stratégie de solutions intégrées, une demande sous-jacente positive et des progrès commerciaux en Amérique du Nord et en Europe'.



'En dépit de vents contraires persistants sur les coûts', CRH anticipe pour l'ensemble de 2022 un EBITDA en progression à 5,5 milliards de dollars. Son conseil d'administration a aussi décidé d'accroitre de 4% son dividende semestriel à 24 cents par action.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.