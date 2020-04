Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH : bien orienté après le maintien du dividende Cercle Finance • 22/04/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - CRH grimpe de 6,5% à Londres, après l'annonce par le fournisseur de matériaux de construction d'un maintien de son dividende final de 0,63 euro par action, qui sera soumis ce jeudi à son assemblée générale des actionnaires. En dépit de la pandémie de Covid-19 qui a un effet visible depuis la mi-mars, le groupe irlandais revendique un bon démarrage pour l'année 2020, avec une croissance de 3% de son chiffre d'affaires en données comparables au premier trimestre. Prévenant que 'les perspectives pour 2020 sont incertaines et ne peuvent être raisonnablement estimées à ce stade', CRH voit des perspectives à long terme positives, attendant des bénéfices de futures mesures de soutien économiques.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.