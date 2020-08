Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CRH : baisse de 28% du profit avant impôts semestriel Cercle Finance • 20/08/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - CRH affiche au titre du premier semestre 2020 un profit avant impôts en baisse de 28% à 518 millions de dollars, en raison principalement de moindres profits sur cessions, alors que son EBITDA a augmenté de 2% en données comparables, à 1,59 milliard. A 12,2 milliards de dollars, les revenus semestriels du fournisseur irlandais de matériaux de construction ont diminué de 3% en comparable, 'une performance positive au premier trimestre ayant été suivie de perturbations significatives au second'. S'il s'attend pour son troisième trimestre à un EBITDA stable en comparaison annuelle, CRH indique que la visibilité limitée pour le dernier trimestre l'empêche, à ce stade, de fournir une prévision pour l'ensemble de l'année.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.