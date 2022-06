CRH: aidé par des propos d'analyste suite à une acquisition information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 15:54

(CercleFinance.com) - CRH gagne plus de 2% à Londres, avec le soutien d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros après l'annonce, en fin de semaine dernière, d'un accord pour l'acquisition de Barrette Outdoor Living,



Le fournisseur irlandais de matériaux de construction a ainsi convenu avec TorQuest Partners et la Caisse de dépôt et placement du Québec, de leur racheter le plus important fournisseur de solutions de clôtures et garde-corps résidentiels en Amérique du Nord.



Cette transaction, qui sera financée par les ressources existantes et devrait être finalisée au second semestre 2022, représente une valeur d'entreprise de 1,9 milliard de dollars, soit un multiple d'environ 10 fois l'EBITDA avant les synergies.



Si cette acquisition constitue une belle opportunité d'après Oddo, le niveau de prix lui semblant relativement bon marché, il prévient que l'exposition au logement américain pourrait déplaire à certains investisseurs.