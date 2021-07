CRF Assurances annonce des mouvements au sein de ses équipes Placement & Suivi Commercial

Ismaël Kahlouche , quant à lui, est diplômé d'une Licence Conseiller, Souscripteur, Gestionnaire en Assurance (CSGA) et d'un BTS Assurance. Il était auparavant Assistant Back-Office / Commercial au sein d'un cabinet de courtage.

Justine Aubertin a commencé sa carrière chez CRF Assurances il y a 6 ans comme alternant Gestion et Suivi Commercial puis a évolué, dès l'obtention de son diplôme, en tant que Chargée de Placement & Suivi Commercial. Elle se voit désormais confier la responsabilité du pôle Assurances Dommages aux Biens & Assurances de Personnes et interviendra aussi bien sur le placement des produits que sur le suivi commercial.

CRF Assurances nomme Justine Aubertin au poste de Responsable du Pôle Assurances Dommages aux Biens & Assurances de Personnes et annonce l'arrivée de Ismaël Kahlouche en tant que Chargé de Placement & Suivi Commercial.

Benoit Lefebvre est diplômé du Master Management de l'Assurance de l'ENASS et d'une Licence Gestion Juridique des Contrats d'Assurances de Paris II Assas. Il a commencé sa carrière en 2015 comme alternant Gestionnaire Sinistres chez le courtier DPA avant de rejoindre SATEC, puis AIG comme Chargé de comptes multinationaux au sein du département des Risques Financiers puis enfin MSIG comme Assistant de souscription Risques Techniques.

(AOF) - CRF Assurances a nommé Marina Hyjazi au poste de Responsable du Pôle Assurances de Responsabilités & Risques Financiers et annonce l'arrivée de Benoît Lefebvre en tant que Chargé de Placement & Suivi Commercial. Marina Hyjazi prend les rênes du Pôle Responsabilités & Risques Financiers et interviendra aussi bien sur le placement des produits Risques Financiers que sur le suivi commercial.

