Credit Suisse: vente d'un portefeuille SPG à Apollo

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce accélérer la restructuration de sa banque d'investissement par la conclusion d'accords de transaction définitifs en vue de la vente d'une partie importante de son groupe de produits titrisés (SPG) à Apollo Global Management.



Ce dernier a accepté de racheter une partie importante des actifs du portefeuille SPG du Credit Suisse, ce qui, avec d'autres ventes envisagées à des investisseurs tiers, devrait réduire ses actifs SPG de 75 à environ 20 milliards de dollars d'ici la mi-2023.



La transaction, qui devrait réduire les risques de la banque d'investissement et libérer des capitaux pour les activités principales de Credit Suisse, devrait être finalisée au premier semestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions usuelles.







