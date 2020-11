Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Suisse : va enregistrer une dépréciation de 450 M$ Cercle Finance • 24/11/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - La banque privée suisse va enregistrer une charge de dépréciation d'environ 450 millions de dollars sur la valeur de sa participation dans la société d'investissement alternatif américaine York Capital Management. Cette décision intervient après que York Capital Management ait informé ses investisseurs d'un changement de stratégie important, qui entraînera la liquidation de ses activités européennes de fonds spéculatifs, a déclaré le gestionnaire de fortune. York Capital Management prévoit de se concentrer sur des actifs à plus long terme tels que le capital-investissement, la dette privée et les obligations de prêts garantis (CLO). Crédit Suisse - qui détient une participation minoritaire dans York Capital Management depuis 2010 - a déclaré que la dépréciation sera comptabilisée dans ses résultats du quatrième trimestre.

